19.03.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Wiener Börse Veröffentlichungen (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Ab Freitag (23.3.) kann man an der Wiener Börse auch dänische Blue Chips kaufen. Wie die Wiener Börse mitteilt, werden folgende Titel in den global market aufgenommen:ISIN Emittent Wertpapier GesamtanzahlDK0010244508 A.P.MOLLER-MAERSK AS NAVNE-AKTIER B DK 1000 10.060.480DK0010181759 CARLSBERG AS NAVNE-AKTIER B DK 20 118.857.600DK0060448595 COLOPLAST AS ...

Den vollständigen Artikel lesen ...