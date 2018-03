Liebe Leser,

die Commerzbank-Tochter ComStage hat zuletzt ihr Angebot an ETFs erneut erweitert. Inzwischen hat sich ComStage als entsprechender Anbieter von ETFs durchaus einen Namen gemacht. Diese Position soll offensichtlich verteidigt bzw. ausgebaut werden. So hieß es von Seiten der Commerzbank, dass das "Angebot an Portfolio-ETFs um defensiven und offensiven Vermögensstrategie-ETF" ergänzt werde. Mithin soll es einen eher defensiv und einen eher offensiv ausgerichteten neuen ETF geben. ... (Peter Niedermeyer)

