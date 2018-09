Commerzbank: Aktienportfolio Covered Plus - Erfolgreiche Strategie 'ETFs und mehr' DGAP-News: Berenberg Vermögensverwalter Office / Schlagwort(e): Fonds Commerzbank: Aktienportfolio Covered Plus - Erfolgreiche Strategie 'ETFs und mehr' 03.09.2018 / 11:07 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Von der langfristig so vorteilhaften Wertentwicklung der internationalen Aktienmärkte profitieren und mit einer konservativen Optionsstrategie sowohl zusätzliche Renditechancen nutzen als auch das Risiko reduzieren. Sicherlich ein großes Ziel, aber die Commerzbank hat dies seit rund 20 Jahren erfolgreich umgesetzt - und macht dieses Anlagekonzept jetzt auch der breiten Öffentlichkeit zugänglich. Mehr zur Anlagestrategie des Fonds Commerzbank Aktienportfolio Covered Plus erläuterte uns Dirk Heuser, Leiter Portfoliomanagement der Commerzbank AG im nachstehenden Interview: Herr Heuser, Sie machen eine bewährte Anlagestrategie im Fondsmantel jetzt auch Anlegern außerhalb des Commerzbank-Kundenkreises zugänglich? Ja, wir setzen diese Strategie seit rund 20 Jahren in der Vermögensverwaltung ein und haben damit gute Wertentwicklungen bei unseren Kunden erzielt. In den letzten Jahren haben wir aufgrund des Alleinstellungsmerkmales auch vermehrt Nachfrage von Externen wahrgenommen. Dieser möchten wir nun nachkommen, da die Strategie gerade in der aktuellen Marktphase für viele Anleger attraktiv ist. Sie bewerben Ihren Fonds mit dem Zusatz "Aktien und mehr"? Wie sind die Eckpunkte der Anlagestrategie? Wir setzen auf ein Portfolio internationaler ETFs, um die langfristig gegenüber anderen Investments überlegene Performance der internationalen Aktienmärkte zu nutzen. Darüber hinaus - und das ist das mehr - setzen wir aber eine konservative Optionsstrategie ein, um das Rendite-Risikoverhältnis zu optimieren. Bitte geben Sie uns einen etwas tieferen Einblick: Welche Märkte kaufen Sie? Mit ETFs bilden wir aktuell die Wertentwicklung der etablierten Märkte von DAX, Euro Stoxx 50, S&P 500 sowie als Beimischung Emerging Markets ab. Hier gibt es allerdings keine fixen Komponenten, da uns das flexible Agieren sehr wichtig ist. Welche Vorteile bietet der Einsatz von ETFs? ETFs sind sehr liquide, das heißt jederzeit handelbar und erlauben somit eine schnelle Portfolioanpassung an sich verändernde Kapitalmarktbedingungen. Außerdem wirkt sich die breite Streuung der Anlagen über die Vielzahl der im Index enthaltenen Aktien an sich schon risikomindernd aus, schließlich sind ETFs sehr kostengünstig, was der Performance zugute kommt. Schwankungen des Aktienmarktes sehen viele Anleger als Risiko, Sie haben da eine andere Sicht? Ja, die Volatilität der Märkte ist ja grundsätzlich nichts Negatives, wir nutzen die sich daraus ergebenden Chancen für zusätzliche Rendite. Tätigen Sie immer Optionsgeschäfte? Wie wirkt sich deren Einsatz auf das Portfolio aus? Wir setzen Optionen nur situativ ein, wenn sich gute Gelegenheiten ergeben, Zusatzerträge zu erzielen. Zum Einen tragen die Zusatzerträge zur positiven Wertentwicklung bei und zum Anderen reduziert sich das Risiko des Fonds. In welchen Marktphasen ergibt sich für die eingesetzte Strategie eine Outperformance gegenüber dem Markt? Der Fonds zeigt seine Stärke besonders in Seitwärts- und fallenden Märkten - sicherlich sehr attraktiv angesichts der aktuell erreichten Index-Stände und der Erwartungshaltung vieler Marktteilnehmer. Welche Anleger passen am besten zu Ihrer Anlagestrategie? Die Anlagestrategie passt insbesondere zu Anlegern, die mittel- bis langfristig investieren möchten, also einen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren haben. Schließlich geht es darum, an der langfristigen Wertentwicklung der wichtigsten internationalen Aktienmärkte zu partizipieren und darüber hinaus Chancen zu nutzen, die sich auch kurzfristig immer wieder aus Marktschwankungen ergeben. Das Interview wurde geführt von Sven Hoppenhöft vom Berenberg Vermögensverwalter Office, das seit 3.9.2018 als Verwahrstelle für den genannten Fonds fungiert. Weitere InformationenCommerzbank AG www.commerzbank.de/covered-plus Commerzbank Aktienportfolio Covered Plus WKN A0Q4RW Kontakt: info-covered-plus@commerzbank.com 03.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 719925 03.09.2018

