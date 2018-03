Basel / Berlin - Die Baloise Group investiert über Anthemis Baloise Strategic Ventures in ein weiteres Start-up. Das in Berlin beheimatete Unternehmen omni:us ist spezialisiert auf Dienstleistungen, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz aus heterogenen Dokumentenströmen relevante Datenpunkte extrahieren. Die von omni:us speziell für die Versicherungsindustrie entwickelten Produkte klassifizieren und extrahieren aus diversen Dokumenten jene Inhalte, die für die automatisierte Abwicklung der jeweiligen Geschäftsprozesse notwendig sind und heute oftmals noch manuell verarbeitet werden müssen. Das Besondere: Die Programme erkennen sogar handgeschriebene Texte und setzen aktuelle wie auch historische Schrifterzeugnisse in den richtigen Kontext. ...

