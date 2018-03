Der Verdacht, dass die Rallye beim Halbleiterindustrie-Zulieferer Aixtron (ISIN: DE000A0WMPJ6) in der vergangenen Woche auch deswegen so extrem ausfiel, weil am Terminmarkt versucht wurde, die Abrechnung der Optionen auf maximal hohem Niveau zu erreichen, wird derzeit vom Chart bestätigt. Und das kann jetzt für die Bullen richtig ungemütlich werden, denn am Freitag entstand ein "Hanging Man" im Candlestick-Chart, der durch die heftigen Abgaben am Montag, unmittelbar nach dem Verfalltermin an der Terminbörse, bestätigt wurde.

Das Problem des bullishen Lagers ist, dass die von Aixtron präsentierten Perspektiven für 2018 sehr breit angesetzt sind. Gerade die Spanne der erwarteten Marge zwischen fünf und zehn Prozent lässt so viel Spielraum, dass ...

