Wenn sich Entwickler der Herausforderung stellen und hoch integrierte Designs für Anwendungen, wie industrielle IoT-Designs (Internet der Dinge), realisieren möchten, dann müssen sie ihre Design-Methodik weiterentwickeln. Wenn HF-Komponenten in ein Produkt integriert werden müssen, dann stellt diese Integration die Entwickler vor neue Herausforderungen. Dadurch ergeben sich zusätzliche Anforderungen:

Anpassung der Designs an neue Prozesstechnologien. Um die Kosten und Baugröße reduzieren zu können, ist der Integrationsgrad für die HF-Komponenten von IoT-Anwendungen deutlich höher als zum Beispiel bei Mobiltelefonen. Infolgedessen müssen die Entwickler Prozesse verwenden, die eher für stromsparende digitale Designs geeignet sind, als für sehr leistungsfähige Analog-Designs. Die Verwendung kostengünstiger Prozesse bedeutet jedoch, dass die Schaltungsblöcke angepasst werden müssen, um die Leistungsanforderungen zu erfüllen.

Berücksichtigung von Toleranzen bei der Entwicklung. Weil kostengünstige Prozesse größere Toleranzen aufweisen, müssen Analog-Entwickler ihre Designs in der Regel über Hunderte oder Tausende von Prozess-Grenzwerte charakterisieren, sowie auch die Auswirkungen von Fehlanpassungen berücksichtigen, das heißt intensive Monte-Carlo-Analysen sind erforderlich. HF-Entwickler können durch den Einsatz einer Analog-Design-Methodik die Auswirkungen von Prozess-Schwankungen erfassen und gegebenenfalls minimieren.

Design for Reliability. Die Zuverlässigkeitsanforderungen für industrielle Komponenten sind strenger als die für Consumer-Anwendungen. Die Schaltungen müssen über einen größeren Temperaturbereich funktionieren und eine längere Betriebslebensdauer erreichen. Es muss daher verifiziert werden, dass die Schaltungen, Bauelemente und Verbindungen diese Anforderungen erfüllen können, auch auf Systemebene.

Anpassung der Designs auf neue Prozesstechnologien

Um HF-Komponenten in neue Prozesstechnologien integrieren zu können, müssen im Prinzip die Designs auf die Einschränkungen der CMOS-Prozesstechnologien angepasst werden. Im Allgemeinen bedeutet das, die Vorteile von CMOS so auszunutzen, dass die Design-Spezifikationen erfüllt werden. Da die Strukturen der Prozesstechnologien immer kleiner werden, verbessern sich die Dichte und Leistungsfähigkeit der digitalen Gatter. Werden die Vorteile der dichteren Logik genutzt, um die Leistungsfähigkeit der Analog-Designs zu verbessern, dann wird dies als digital unterstütztes Analog-Design bezeichnet. Ein Beispiel für diesen Ansatz ist ein integriertes Kanalfilter, das in einem Empfänger zum Einsatz kommt. Ein Kanalfilter ist ein Bandfilter mit zum Beispiel fünf Bi-Quad-Bereichen, der auf ±1 % einstellbar sein muss, obwohl die Prozess-Schwankungen der R- und C-Komponenten auf dem Chip bei 30 % liegen. ...

