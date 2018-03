Der süddeutsche Projektierer wird demnach die Brauerei Carlton and United Breweries für zwölf Jahre mit Solarstrom aus einem Photovoltaik-Kraftwerk mit 112 Megawatt Leistung beliefern. Baywa re hat mit eigenen Mitteln die vier Kilometer lange Netzanbindung aufgebaut.Die australische Brauerei Carlton and United Breweries hat mit Baywa re einen Stromabnahmevertrag mit einer Laufzeit von zwölf Jahren geschlossen. Das deutsche Erneuerbaren-Unternehmen wird dabei über sein Photovoltaik-Kraftwerk im australischen Bundesstaat Victoria jährlich 74.000 Megawattstunden Strom liefern, wie es am Dienstag ...

