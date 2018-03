Der Danske Bank Chefanalyst Valtteri Ahti empfiehlt dynamische Erholungsbewegungen in dem Paar zu verkaufen. Wichtige Zitate: In Norwegen stehen in den nächsten Wochen nur wenige Konjunkturdaten auf der Agenda, die zu Kursbewegung führen könnten. Zudem sieht die technische Ausgangslage weniger vielversprechend aus und so ist die norwegische Krone anfällig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...