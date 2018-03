Im Januar hatten wir mit Covestro zuletzt einen "Super-Treffer" mit einem Zertifikatgewinn von 218% gemeldet. Danach gab es einen Kursverlust von 95,00 Euro bis 83,64 Euro und eine starke Gegenreaktion, die wieder bis in den Bereich von 95,00 Euro reichte. Den erneuten Niedergang konnte auch die Unterstützung bei 84,82 Euro zunächst nicht stoppen. Die Aktie notierte am 19.03. 81,48 Euro und am 20.03. gab es die Gegenwehr der Bullen. Das könnte die ...

