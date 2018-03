Der EUR/USD konnte sich vom 1,2240 Tagestief erholen und so notiert er aktuell am Tageshoch von 1,2270, während der Dollar auf breiter Front angeboten wird. EUR/USD wartet auf FOMC Das Paar wird in dieser Woche zwar schwankend gehandelt, aber es bleibt innerhalb seiner vertrauten Range von 1,2155-1,2555. Eines dieser beiden Niveaus könnte im Zusammenhang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...