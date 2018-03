GB Arbeitsmarktbericht Überblick Der GB Arbeitsmarktbericht wird laut Prognose zeigen, dass die Zahl der Arbeitslosen in den 3 Monaten bis Februar um -5,0K gefallen ist, nach -7,2K im Januar. Die Arbeitslosenquote soll in diesem Zeitraum bei 4,4 % liegen. Die durchschnittlichen Stundenlöhne inklusive Bonus sollen in den 3 Monaten bis Januar um wahrscheinlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...