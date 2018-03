Zürich-Wallisellen - Der Netzwerk- und IT-Dienstleister BT hat Hila Meller zum Vice President Security für Europa ernannt. In ihrer neuen Funktion leitet Meller ein Team von Sicherheitsexperten, das einige der weltweit bekanntesten Unternehmen in Sachen IT- und Netzwerk-Sicherheit berät und vor Bedrohungen schützt. Meller wechselt von DXC Technology - ehemals Hewlett Packard Enterprise - zu BT. Bei DXC war sie in mehreren regionalen Führungspositionen im Geschäftsbereich Security tätig.

Zuvor war Hila Meller für die Sicherheitsstrategie von CA Technologies für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) verantwortlich und war bei Avnet Information Security in verschiedenen Führungspositionen tätig. Sie hat einen Bachelorabschluss in Mathematik und Informatik sowie einen Masterabschluss in Betriebswirtschaft.

Mark Hughes, ...

