Walldorf - Der Aufsichtsrat der SAP SE schlägt Diane Greene, Chief Executive Officer von Google Cloud, Google LLC, USA, und Mitglied des Verwaltungsrats von Alphabet, Inc., als Kandidatin für die Nachwahl in den SAP-Aufsichtsrat vor. Die Aktionäre der SAP werden auf der diesjährigen Hauptversammlung am 17. Mai 2018 in Mannheim über die Nachwahl von Greene abstimmen. Greene wird als Nachfolgerin von Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Klaus Wucherer vorgeschlagen, der sich entschieden hat, zum Ende der diesjährigen Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat der SAP SE auszuscheiden.

"Ich möchte Herrn Professor Wucherer für seine langjährige Tätigkeit für die SAP danken", sagte Prof. Dr. h. c. mult. Hasso Plattner, Vorsitzender des Aufsichtsrats der SAP SE. "Mit Diane Greene hoffen wir, eine weitere unabhängige Expertin für unseren Aufsichtsrat zu gewinnen. Ihre umfassenden Kenntnisse der Softwarebranche werden ein grosser Gewinn sein."

Die Kandidatin wurde zusätzlich zu den folgenden bereits bekannt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...