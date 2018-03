Laut den vorläufigen CME Group Daten sind die Open Interest EUR Futures am Dienstag den zweiten Tag in Folge gefallen, auch wenn es nur 794 Kontrakte waren, während das finale Ergebnis am Montag bei 600.892 Kontrakten lag. In die gleiche Richtung bewegt sich das Volumen, da es um fast 54.6K Kontrakte fiel, was dem dritten Rückgang in Folge entspricht. ...

