Die vorläufigen CME Group Daten zeigen, dass das Open Interest an den GBP Futures Märkten am Dienstag um -2,5K gefallen ist, nach dem es zuvor 3 Tage der Zuwächse gegeben hat. Das endgültige Ergebnis vom Montag liegt bei 232.861 Kontrakten. Das Volumen entwickelte sich in die gleiche Richtung, da es um 82K Kontrakte einbrach. GBP/USD Ziel ist noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...