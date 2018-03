Der Aufwärtstrend des Euro bleibt am Mittwoch solide, aber bisher gelang es dem EUR/USD nicht die entscheidende Barriere von 1,2300 zu überwinden. EUR/USD profitiert von USD Verkäufen, Fed im Fokus Das Paar setzt seine Erholung nach dem gestrigen starken Abverkauf fort, welche bis in den unteren Bereich der 1,2200 reichte und so kam es zum Test der ...

