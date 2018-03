Liebe Leser,

Anleger von Fresenius wurden in den letzten Tagen erneut enttäuscht. Nachdem die Aktie vor rund einer Woche über 65 Euro steigen konnte, bleibt davon bis heute nichts mehr übrig. Das Papier entwickelte sich im Verlauf der Woche negativ und startete an diesem Montag mit einem Minus von rund 0,5 Prozent in den Handel.

Der Kurs liegt jetzt bei 63,56 Euro und damit mit auf dem niedrigsten Niveau seit Anfang des Jahres. In den letzten drei Monaten kam es dabei immer mal ... (Robert Sasse)

