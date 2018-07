In Erwartung einer erneuten Flut von Firmenbilanzen tasten sich einige Anleger in den deutschen Aktienmarkt zurück. "Setzt sich der positive Trend fort, könnte der deutsche Leitindex deutlich an Schwung gewinnen", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Zur Eröffnung am Montag notierte der Dax knapp im Minus bei 12.534 Punkte.

