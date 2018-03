Die europäische Gemeinschaftswährung fiel auf 1,2305 US-Dollar. Am Morgen war sie noch zeitweise bis auf 1,2388 Dollar gestiegen. Auch zum Franken schwächte sich der Euro am Donnerstag ab. Die Gemeinschaftswährung fiel dabei unter die Marke von 1,17 CHF und kostet am späten Nachmittag 1,1681 CHF. Der US-Dollar veränderte ...

