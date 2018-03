Zürich (awp) - Der Sensorenhersteller Sensirion hat am Donnerstag ein erfolgreiches Debut an der Schweizer Börse gezeigt. Die Titel eröffneten mit 47 CHF deutlich über dem Ausgabepreis von 36 CHF, obwohl dieser bereits am oberen Ende der Preisspanne (28-36 CHF) angesetzt wurde. Am Abend gingen die Aktien bei 46,35 CHF und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...