Lars Dittrich hat als Investor zahlreiche Mittelständler geformt. Nun schlägt er Alarm: Das Bildungssystem ist nicht für die digitale Zukunft gewappnet. Wenn wir nicht handeln, disruptieren wir die Grundlage unseres Wohlstands, warnt er.

WirtschaftsWoche: Herr Dittrich, Sie haben Ihre Schulzeit in der DDR verbracht und danach eine erstaunliche Karriere als Unternehmer und Investor hingelegt. Wie passt die sozialistische Bildung zum kapitalistischen Erfolg?Lars Dittrich: Ich glaube, es liegt in erster Linie daran, wie ich Schule erlebt habe: als Raum, in dem soziale Bindungen und Bindungsfähigkeit herausgebildet wurden. Ich glaube aufgrund meiner eigenen Erfahrungen: Man macht nicht nur eine Superkarriere, wenn man eine super Elitenbildung hat. Sondern vor allem, wenn man einige entscheidende Werte für sein Leben mitbekommen hat.

Welche wären das?Ich bin zehn Jahre lang mit 25 Mitschülern groß geworden, die aus sehr unterschiedlichen Bereichen kamen. Da lernt man von Anfang an sehr viel über Schwächen und Stärken. Heute sehe ich das als Schatz, der mir mitgegeben wurde. Wenn ich heute auf die staatlich vermittelte Bildung in Deutschland schaue, sehe ich oft eine soziale Aufteilung von Anfang an. Es fällt mir schwer, das in einem so fortschrittlichen Land zu akzeptieren. Hier wird dafür Sorge getragen, dass jedes Autobahnschild gerade und sauber ist, und trotzdem haben wir in jedem Vorort Biografien, die von Anfang an aufgegeben werden.

Na ja, seit Jahren investiert der Staat Milliarden in frühkindliche Bildung, die es früher gar nicht gab.Ich habe gestern mit einem Freund zusammengesessen, der sein erstes Kind hier in Berlin in die Kita bringt. Der zahlt dafür 800 Euro im Monat. Der ...

