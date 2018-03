Nach der Übernahme durch 1&1 sind die Zahlen zwar nicht mehr ganz vergleichbar, aber mit einem Umsatzzuwachs von 10,5% kann man sich schon sehen lassen. Auch das Ebitda konnte um mehr als 17% erhöht werden. Drillisch war allein genommen sogar um 16% im Umsatz gestiegen und konnte das bereinigte Ebitda um mehr als ein Drittel steigern. Was den Anlegern vielleicht nicht so gut gefallen hat, sind die weiteren Investitionen in das Wachstum. United Internet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...