Die Unterstützung bei 82,05 Euro wurde schon am 02.03. mit einem Kurs von 82,47 Euro getestet und es gab eine Gegenwehr. Nach dem erneuten Kursrückgang lag das bisherige Tief lag am 20.03. bei 84,78 Euro und die Aktie hat sich in eine Seitwärtsbewegung begeben. Das könnte eine Bodenbildung oberhalb der Unterstützung sein und die Chance auf Kursgewinne wird durch die Chartindikatoren vorsichtig angezeigt. Was noch fehlt sind wieder höhere Umsätze. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...