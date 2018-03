Zürich - Im Moment ist das Thema in aller Investoren Munde: das Ende der Liquiditätszufuhr aus den USA, das heisst die Beendigung des Quantitative Easing durch die amerikanische Zentralbank Fed und deren Auswirkung auf die Konjunktur und damit auf die Zinsen und die Aktienkurse. Silvano Grimaldi, CEO der Schweizer unabhängigen Vermögensverwaltung GRIMALDI & PARTNERS AG, gibt Ihnen Anhaltspunkte für eine bessere Positionierung Ihrer Anlagen.

Tauben versus Falken

Unter der Führung des neuen Fed-Chefs Jerome Powell hat die amerikanische Notenbank am 21. März wie erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte erhöht und damit das Zielband von 1,25% bis 1,5% auf 1,5% bis 1,75% erhöht. Dieser Zinsschritt war von den Marktakteuren schon lange in den Aktienkursen eingepreist. Allerdings, was den zukünftigen Kurs des Fed anbelangt, sind die Lager gespalten. Die sogenannten "Tauben" plädieren für eine weiterhin expansive Geldpolitik und damit eine vorsichtige und schrittweise Zins- und Geldmengenanpassung. Hingegen befürworten die "Falken" eine restriktive Geldpolitik, stehen für schnelle Zinserhöhungen, damit es zu keiner Überhitzung der Wirtschaft kommt, und machen die Preisstabilität zu ihrem obersten Ziel.

Die "Falken" sehen Parallelen zwischen heute und 1987

Einige Grossinvestoren, die im Lager der "Falken" liegen, sehen heute bereits Ähnlichkeiten mit der Marktlage kurz vor dem Crash von 1987, als die US-Börsen am Black Monday vom 19. Oktober 1987 den grössten Tagesverlust der Geschichte erlitten. Dies wird damit begründet, dass die US-Notenbank zur Vermeidung einer Überhitzung der Wirtschaft, und damit eines Ausrutschens der Inflation, die Leitzinsen schneller erhöhen wird, als bisher allgemein erwartet wurde. Dafür sollen unter anderem folgende Faktoren ...

