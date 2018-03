Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Freitag die Talfahrt weiter fort. Der Leitindex SMI ist mit der Eröffnung nun unter die Marke von 8'600 Punkten gefallen und notiert damit auf Jahres-Tiefwerten. Weiterhin dominiert an den Finanzmärkten derzeit die Furcht vor einem Handelskrieg. Die Vorgaben sind entsprechend miserabel: Am Vorabend war die US-Börse gegen Handelsende noch deutlich abgerutscht und auch die wichtigen asiatischen Börsenplätze gaben stark nach.

US-Präsident Donald Trump unterzeichnete am Donnerstagabend ein Dekret mit milliardenschweren Strafzöllen und weiteren Massnahmen gegen China, das er mit unfairen Handelspraktiken und Diebstahl geistigen Eigentums durch China begründete. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...