Lenzburg - Der Aargauer Nahrungsmittelhersteller Hero hat 2017 mehr umgesetzt, wegen eines Steuereffektes in den USA aber deutlich weniger verdient.

Der Umsatz legte um 0,9% auf 1,28 Mrd CHF zu, organisch bzw. ohne Zukäufe und Währungseffekte hätte sich ein Plus von 3,5% ergeben. Das operative Ergebnis (Stufe EBIT) sank derweil um 7,5% auf 105,3 Mio CHF und der Reingewinn brach um über 70% auf 20,9 Mio CHF ein. Schuld am grossen Rückgang ist die von Präsident Trump eingeleitete Steuerreform in den USA. Sie führte zu einem ausserordentlichen Effekt im Steueraufwand von 50,1 Mio CHF, wie das zum deutschen Konfitürenhersteller Schwartau gehörende Unternehmen am Freitag bekanntgab.

