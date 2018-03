Paris - Der Ausverkauf an den europäischen Börsen hat sich am Freitag noch verschärft. Auch wenn die USA die Staaten der Europäischen Union von Strafzöllen auf Stahl und Alumimium ausnehmen will, so lastete ein drohender Handelskrieg doch schwer auf den Kursen. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Aktien der Eurozone fiel erstmals seit mehr als einem Jahr unter die runde Marke von 3000 Punkten - auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr.

Zuletzt büsste der Index 1,89 Prozent auf 3285,04 Punkte ein. Auf Wochensicht zeichnete sich ein Verlust von 4,4 Prozent ab. Alle 50 Einzelwerte des Index verbuchten am Freitag Kursverluste. Vom Jahreshoch von Ende Januar hat der EuroStoxx 50 mittlerweile fast 11 Prozent eingebüsst.

China hat als Reaktion auf milliardenschwere Strafzölle die USA vor Vergeltung gewarnt und eigene Strafen angekündigt. Geplant ist ein Paket im Umfang von 3 Milliarden Dollar. Zölle erhöhten die Kosten für Unternehmen und die Ausgaben von Verbrauchern, merkte John Stopford vom Vermögensverwalter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...