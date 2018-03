Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag die Talfahrt des Vortages fortgesetzt, wobei der Leitindex SMI am späten Vormittag auf neue Jahrestiefstwerte gesunken ist. Weltweit wird die Stimmung an den Finanzmärkten von der Furcht vor einem Handelskrieg dominiert. US-Präsident Donald Trump hatte am Vorabend milliardenschwere Strafzölle und weitere Massnahmen gegen China angeordnet. Peking antwortete umgehend mit Plänen für Vergeltungszölle.

Gewinner gebe es bei einem Handelskrieg keine, kommentierte ein Marktbeobachter: Die Massnahmen und Gegenmassnahmen würden nicht nur den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt sondern auch der gesamten Weltwirtschaft schaden. In diesem Umfeld zeichnet sich für den Schweizer Markt eine weitere schwache Woche mit einem SMI-Rückgang von rund 3,5% ab. Angesichts der Verunsicherung der Anleger legt derweil der als "Angstbarometer" geltende Volatilitätsindex VSMI weiter zu.

Am Freitag verliert der Swiss Market Index (SMI) bis um 12.00 Uhr 0,57% auf 8'588,53 Punkte, wobei er zuvor ein Tief bei 8'549 Punkten erreichte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt um 0,73% auf 1'410,09 Stellen nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) hat die kurzfristig preisgegebene Marke von 10'000 Punkten zurückerobert und liegt 0,64% im Minus bei 10'018,65 Zählern. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...