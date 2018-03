Frankfurt am Main - Der Kurs des Euro hat am Freitag seine anfänglichen Kursgewinne bis zum Mittag ausgeweitet. Neue Strafzölle der USA für Waren aus China belasteten den US-Dollar. Der Euro wurde zuletzt bei 1,2344 Dollar gehandelt, nachdem der Kurs in der vergangenen Nacht noch knapp über der Marke von 1,23 Dollar gelegen hatte.

Auch gegenüber dem Schweizer Franken legte der Euro am Freitagmorgen zu. Die Gemeinschaftswährung geht am Mittag bei 1,1699 CHF um. Auch der US-Dollar erzielte zum Franken Gewinne. Am Mittag kostet der Dollar ...

