Der EUR/USD konnte nach der Veröffentlichung der US Daten am Freitag zum Tageshoch von 1,2360 steigen. EUR/USD steigt mit Daten Das Paar konnte trotz des guten Ergebnis der US Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter steigen. Im Februar überraschten die Daten mit einem Anstieg von 3,1 %, während die Kernaufträge um 1,2 % zulegten, was ebenfalls ...

