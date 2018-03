23.03.2018 Zugemailt von / gefunden bei: S&T (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) S&T gibt in einer Beteiligungsmeldung bekannt, dass Allianz Global Investors den Gesamt-Anteil von zuvor 4,04 auf nunmehr 4,0 Prozent reduziert hat. Companies im Artikel Allianz Mitglied in der BSN Peer-Group Versicherer Show latest Report (10.03.2018) Im DAX auf Pos. 10 (bezogen auf YTD %). Platz 4 im Umsatzranking YTD im DAX. S&T Platz 14 im Umsatzranking YTD in . ...

Den vollständigen Artikel lesen ...