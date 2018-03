Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag mit starken Abgaben geschlossen. Nach einem negativen Start erholte sich der Leitindex SMI zwar am frühen Nachmittag kurz, doch bekamen die Anleger vor dem Wochenende wohl erneut kalte Füsse und so rutschte der Index wieder deutlich ins Minus. Dabei wurde die Stimmung der Anleger nicht nur hierzulande, sondern weltweit vor allem von der Furcht um einen Handelskrieg belastet, nachdem US-Präsident Donald Trump Strafzölle gegen China angekündigt hatte.

Peking antwortete darauf umgehend mit Plänen für Vergeltungszölle und deutete an, sich eventuell weniger stark in US-Staatsanleihen zu engagieren. Gewinner gebe es bei einem Handelskrieg keine, kommentierte ein Marktbeobachter. Die Massnahmen und Gegenmassnahmen würden nicht nur den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt, sondern auch der gesamten Weltwirtschaft schaden. Angesichts der Verunsicherung der Anleger legte auch der als "Angstbarometer" geltende Volatilitätsindex VSMI weiter zu. In der Schweiz lag der Fokus auch auf dem dritten IPO der Woche von Medartis.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,80% tiefer bei 8'569,08 Punkten, wobei er während des Tages sein Tief bei 8'549 Punkten erreicht hatte. Im Vergleich zum Freitag vor einer Woche gab der Leitindex um 3,5% nach. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verlor 0,79% auf 1'409,23 Stellen und der breite Swiss Performance Index ...

