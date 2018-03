London - Im Facebook-Datenskandal sind die Londoner Büros der Firma Cambridge Analytica durchsucht worden. Das Unternehmen steht unter Verdacht, Millionen US-Wähler für Donald Trump beeinflusst zu haben.

18 Mitarbeiter der britischen Datenschutzbehörde ICO begannen am Freitagabend gegen 21 Uhr mit der Durchsuchung der Büros im Zentrum von London, wie britische Medien berichteten. Eine knappe Stunde zuvor hatte ein Richter am Londoner High Court einen Durchsuchungsbeschluss ausgestellt.

Die ICO begrüsste im Kurzbotschaftendienst Twitter die Entscheidung von Richter Anthony James Leonard. "Dies ist nur ein Teil einer grösseren Untersuchung über die Nutzung persönlicher Daten und Analysen für politische Zwecke", fügte die Behörde in einer Mitteilung hinzu. Es müssten Beweise gesammelt und ausgewertet werden.

Die Leiterin der Datenschutzbehörde, Elizabeth Denham, hatte den Durchsuchungsbeschluss beantragt, um an die Daten auf den Servern der Analysefirma zu gelangen. Nach eigenen Angaben hatte die ICO Cambridge Analytica bereits am 7. März aufgefordert, Zugang zu den Daten zu gewähren. Die Firma habe jedoch nicht "in der festgesetzten Frist" geantwortet, weshalb die Behörde den Durchsuchungsbeschluss ...

