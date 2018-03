Liebe Leser,

das sind keine "harten Fakten" im Sinne von Zahlen zu Umsatz oder Gewinn, sondern eher ein "weicher Faktor", der aber auch nicht unterschätzt werden sollte. Um was es geht: Amazon hat mitgeteilt, bei der jährlichen Umfrage von Harris Poll zur Beliebtheit von Unternehmen in den USA erneut den ersten Platz erreicht zu haben. Damit ist Amazon laut eigenen Angaben das dritte Jahr in Folge dabei auf dem ersten Platz gelandet! Den Angaben zufolge hat Harris Poll zwischen dem 11. ... (Peter Niedermeyer)

