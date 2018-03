Die Rebellen werden im Syrien-Krieg zunehmend vom syrischen Militär zurückgedrängt. Unterdessen intensiviert die Türkei ihre Militäroffensive.

Hunderte Rebellen und ihre Angehörige haben am Samstag im syrischen Ost-Ghuta Staatsmedien zufolge Busse für ihre Abreise bestiegen. Diese sollten sie entsprechend einer Vereinbarung in Rebellengebiete im Norden von Syrien bringen. Mehr als 500 Kämpfer und ihre Verwandten würden am Samstag die Vororte von Damaskus verlassen, berichteten das syrische Staatsfernsehen und die Syrischen Zentralen Militärmedien.

Am Sonntag würden Hunderte weitere Personen Ost-Ghuta verlassen, berichteten die Staatsmedien. Zunächst hatten sie angegeben, dass insgesamt 7000 Menschen vier Städte in Ost-Ghuta verlassen würden; später berichteten sie, dass die Zahl auf etwas mehr als 3000 gesunken sei.

Das syrische Militär hat in den vergangenen Wochen mit einer Offensive die Rebellenregion Ost-Ghuta bei der Hauptstadt Damaskus in drei Gebiete aufgeteilt. Aus dem Gebiet Haresta waren diese Woche Tausende ...

