Nach wie vor vorsichtig verhielten sich die Anleger in Europa zum Wochenausklang. Auch wenn die EU eine vorübergehende Ausnahmegenehmigung zu den Strafzöllen erreicht hat, lastete doch der drohende Handelskrieg mit China auf der Stimmung. Die wichtigsten europäischen Indices schlossen auch am Freitag im negativen Bereich, in Summe bedeutete das ein deutliches Minus für die Woche. Auf dem Branchentableau hielten sich am Freitag die Telekomunternehmen mit einem Plus von 0,2% noch am besten. Die Papiere von Automobilherstellern waren mit einem Minus von 1,9% die schwächste Branche. Volkswagen und Continental reagierten mit deutlichen Abschlägen auf die drohenden Gegenmaßnahmen von Seiten Chinas, VW schloss 2,7% schwächer, Continental musste sogar...

