Um es gleich vorweg zu nehmen - das in der Überschrift ausgewiesene Kursziel von 150 ist in US-Dollar angegeben, womit die Richtung ebenfalls klar vorgegeben scheint: weiter abwärts! Nach dem heftigen Sell-off der Vorwoche inklusive zweistelligem Kursverlust und Absturz unter die 200-Tage-Linie hat die einst so strahlende Facebook-Aktie deutliche Kratzer davongetragen. Daran dürfte auch die Charmeoffensive von Facebook-Gründer und CEO Mark Zuckerberg wenig ändern; die ganzseitigen Anzeigen, in denen Zuckerberg im Oldschool-Medium Zeitung (!) um Vergebung der Daten-Sünden bittet, dürften das verlorengegangene Vertrauen nicht (so schnell) wiederbringen. Das gilt vermutlich zunächst auch für die Anleger:

