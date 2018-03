Der Kurs des Euro hat am Montag deutlich zugelegt und ist in der Spitze auf 1,2430 Dollar gestiegen. Damit liegt er in Schlagdistanz des Schlüsselwiderstands in Form der Marke von 1,2450 Dollar. EUR/USD steigt dank hoher Risikobereitschaft Die Aufwärtsbewegung des Währungspaares hat sich zum Wochenauftakt dynamisch fortgesetzt. Auftrieb gab vor allem ...

