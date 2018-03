Mit "Lighter is better" hat Heineken sein neues Diät-Bier beworben. Nach Rassismus-Vorwürfen muss der Konzern den Spot nun zurückziehen.

Sonne, entspannte Reggae-Rhythmen, kühle Drinks: In einem aktuellen Werbespot erspäht der Barkeeper bei einer Party auf einem Häuserdach eine hellhäutige Frau, die mit ihrer Getränkewahl (Weißwein) sichtlich unzufrieden ist.

Kurzentschlossen lässt er eine Flasche "Heineken Light" über den Tresen gleiten, die vorbei an mehreren schwarzen Gästen bei der Frau landet. "Sometimes, lighter is better", textet Heineken dazu.

Dieser kurze Clip für das kalorienreduzierte Bier hat dem niederländischen Braukonzern nun einen Rassismus-Skandal ...

