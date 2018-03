Eines der derzeit meistdiskutierten Trendthemen: die Blockchain. Doch was steckt eigentlich hinter der zukunftsgerichteten Technologie, welche Bereiche profitieren und wie könnten Investoren daraus Nutzen ziehen? Die »Aufregung« um die Blockchain-Technologie ist groß - obwohl die genaue Rolle für Wirtschaft und Gesellschaft noch nicht wirklich erfass- beziehungsweise abschätzbar ist. Dennoch scheint es, dass die Blockchain Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme grundlegend verändern wird. Wir beschäftigen uns mit den zentralen Fragestellungen: Was verspricht die Technologie und wie sehen aktuelle Praxisbeispiele aus? Wohin könnte die Reise gehen und wo stehen wir aktuell in der Entwicklung? Für Letzteres drängt sich ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...