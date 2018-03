Neuenburg - 2017 wurden die meisten Eröffnungen von Firmen- und Privatkonkursverfahren seit 2008 verzeichnet, während die aus Konkursverfahren entstandenen finanziellen Verluste auf dem tiefsten Wert seit 1994 lagen. Dies geht aus den jüngsten Ergebnissen der Betreibungs- und Konkursstatistik des Bundesamtes für Statistik (BFS) hervor.

Im Jahr 2017 wurden 13 257 Eröffnungen von Firmen- und Privatkonkursverfahren nach Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) verzeichnet. In dieser Zahl nicht enthalten sind Konkursverfahren in Fällen von Gesellschaftsauflösungen aufgrund von Mängeln in der Organisation (Art. 731b OR).

Seit 2008 wurden noch nie so viele Konkurse eröffnet wie 2017. Gegenüber 2016 wurde eine Zunahme von 330 Fällen (+2,6%) verzeichnet. Umgekehrt ging ab 2015 der Gesamtbetrag der finanziellen Verluste aus Konkursverfahren weiter zurück und erreichte den tiefsten Wert seit 1994. Er beläuft sich auf 1,7 Milliarden Franken, das sind 855 Millionen Franken ...

