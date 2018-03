Ströer hatte die endgültigen Zahlen an einem schlechten Börsentag präsentiert und man konnte trotz sehr guter Ergebnisse beim Aktienkurs nicht zulegen. Mit einem Umsatzplus von 18% und Ebitda plus 17% konnte man an diesem Tag nicht punkten. Im laufenden Jahr soll der Umsatz von 1,33 Mrd. Euro auf 1,6 Mrd. Euro gesteigert werden und die Dividende soll um 18% auf 1,30 Euro steigen. Außerdem will Ströer weiter zukaufen und damit das rasante Wachstum ...

