Der EUR/USD scheiterte daran seine anfänglichen Kursgewinne nachhaltig zu gestalten und so zog er sich in der vergangenen Stunde unter 1,2300 zurück, um sich anschließend schnell zu erholen. Die anfängliche Aufwärtsbewegung kam in der Nähe der 1,2335 zum Erliegen, wodurch die Abwärtskorrektur vom Dienstag 6-Wochenhoch weiter ausgebaut wurde. Das gestrige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...