Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt hat sich die Lage zum Ende einer bewegten Börsenwoche beruhigt. Der Leitindex SMI pendelt am Gründonnerstag um den Vortagesschlusswert und steht aktuell leicht im Plus. Davor hatte die Börse die verkürzte Woche mit Sorgen um einen Handelskrieg zwischen den USA und China äusserst schwach in Angriff genommen, was den SMI zwischenzeitlich gar bis auf 8'500 Zähler abrutschen liess. Auf solch tiefem Niveau lag der Index zuletzt vor Jahresfrist. Die beiden letzten Handelstage standen dann allerdings im Zeichen einer technischen Gegenbewegung.

Händler sprechen von einer gewissen Entspannung an den Finanzmärkten, wobei sich die Investoren vor dem langen Osterwochenende mit neuen Engagements zurückhalten dürften. Schliesslich sei der drohende Handelskrieg noch nicht vom Tisch. Auf die Stimmung hatte im Lauf der Woche auch der Ausverkauf im Technologie-Sektor gedrückt. Am Mittwoch traf es den Onlinehändler Amazon, dessen Marktmacht Donald Trump begrenzen möchte. Vor der Osterpause warten die Anleger nun noch auf US-Wirtschaftsdaten. Auf dem Programm stehen etwa Zahlen zu den privaten Einkommen und Ausgaben, zur Arbeitslosigkeit oder zum Konsumentenvertrauen.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 12.00 Uhr um 0,15% höher bei 8'769,31 Punkten. Damit liegt er im Wochenvergleich mit gut 2% im Plus, verliert aber seit Jahresbeginn bzw. im ersten Quartal rund 6,5%. Der 30 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...