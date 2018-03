Das gelbe Metall startete schwungvoll in die neue Handelswoche. Am Mittwoch stieg es in der Spitze sogar auf 1.356 Dollar je Feinunze, konnte das Niveau aber nicht halten und drehte scharf gen Süden, woraufhin sich die kurzfristige Perspektive zugunsten der Bären verschob. Von den Hochs ausgehend verlor der Goldpreis in nur zwei Tagen mehr als 30 Dollar. ...

