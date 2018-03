Am 28. Spieltag in der 2. Bundesliga haben sich Dresden und Nürnberg mit einem 1:1 unentschieden getrennt. Dresdens Rico Benatelli brachte die Gastgeber kurz vor Ende der ersten Hälfte in der 44. Minute in Führung, Nürnbergs Hanno Behrens glich zu Beginn der zweiten Hälfte aus (52. Minute).

Die beiden Mannschaften schenkten sich nichts und kämpften beide um den Sieg - das Unentschieden war leistungsgerecht. Nürnberg bleibt damit auf dem zweiten Tabellenplatz, jetzt aber mit sechs Punkten Abstand auf Spitzenreiter Düsseldorf. Dresden klettert auf Platz elf. Die weiteren Ergebnisse vom Samstagmittag: 1. FC Heidenheim - FC Ingolstadt 1:2, MSV Duisburg - 1. FC Kaiserslautern 1:4.