Am 28. Spieltag in der Bundesliga hat Schalke gegen Freiburg mit 2:0 gewonnen - und dem FC Bayern München damit vorerst den Abschluss der Meisterschaft im eigenen Stadion verdorben. Nachdem die Schalker Fans über eine Stunde von ihrer Mannschaft enttäuscht waren, weckte sie ein Elfmetertreffer durch Daniel Caligiuri in der 63. Minute auf.

Guido Burgstaller legte zehn Minuten später nach. Die Schalker bleiben damit Kronprinz, aber doch noch mit 14 Punkten Abstand auf die Bayern. Hätte Schalke verloren, hätten die Bayern am Abend mit einem Sieg gegen Dortmund die Meisterschaft perfekt machen können. Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Hannover 96 - RB Leipzig 2:3, 1899 Hoffenheim - 1. FC Köln 6:0, FC Schalke 04 - SC Freiburg 2:0, Bayer Leverkusen - FC Augsburg 0:0, VfB Stuttgart - Hamburger SV 1:1.