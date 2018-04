Microsoft nimmt die Cybermafia ins Visier. Dabei geht es um nicht weniger als das Überleben des Unternehmens. Ein Besuch im Hochsicherheitstrakt.

Satya Nadella macht Nägel mit Köpfen. Am vergangenen Donnerstag stellte er eine komplette Reorganisation von Microsoft vor. Alle Kräfte werden jetzt auf das Internet, das Cloud-Computing und vernetzte Dienstleistungen konzentriert. Das Unternehmen verschreibt sich mit Haut und Haaren dem Internet. Windows ist nur noch das Rückgrat einer vernetzten Welt aus Apps und Services. Office365 ist eine internetbasierte Büroanwendung.

Doch was passiert, wenn die Menschen das Vertrauen in das Internet verlieren, wenn die Cybermafia ungestört Computer und Netzwerke verschlüsselt und zerstört, wenn Bankkonten geplündert und Identitäten gestohlen werden? Wenn niemand in seiner digitalen Welt mehr sicher ist? Gerade erst hat der Sicherheitsdienst Symantec ein neues "Geschäftsmodell" der Internet-Banden entdeckt.

Das "Cryptojacking" ist 2017 um 8500 Prozent gewachsen. Dabei übernehmen die Angreifer die PCs oder Firmenserver und setzen sie unbemerkt für das "Minen" von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ripple ein. Das Interessante dabei: Die Betroffenen merken nur, dass ihre Server und Rechner langsamer sind und bleiben auf irrsinnigen Stromrechnungen sitzen, bis sie bemerken, was passiert. Die Gewinne aus dem "Mining im Vorbeigehen" sind für die Gauner dagegen praktisch legal. Microsoft beschäftigt 3500 Menschen, deren Aufgabe es ist, so etwas zu verhindern. "Microsoft", sagt CEO Nadella, "basiert auf Vertrauen." Da gibt es keine Alternative.

Akribische Kleinarbeit, um digitale Spuren zu verfolgen

Patti Chrzan ist Senior Director in Microsofts Digital Crimes Unit, der DCU, in einem unscheinbaren Gebäude des Redwest-Campus in Redmond, im Bundesstaat Washington. DCU, das hört sich so an wie die US-Serie NCIS mit Elite-Ermittler Jethro Gibbs, und es ist irgendwie auch so. Die DCU ist das Herz von Microsofts digitaler Gefahrenabwehr: Hier laufen alle Fäden der globalen Ermittlungen gegen das organisierte Verbrechen im Internet beim größten Softwareanbieter der Welt zusammen. "Fotografieren verboten", ist der erste Satz, den man zu hören bekommt, wenn man die dicke Glastüre durchschritten hat. Die Rucksäcke soll man bitte auf den Bänken am Eingang des langen Ganges ablegen. "Keine Angst", heißt es mit einem Augenzwinkern. "Hier kommt keiner rein."

An Sicherheitssoftware wird an anderen Orten im Konzern gearbeitet. In der DCU werden die großen Aktionen geplant, hier hält man Kontakt zu den weltweiten Polizeibehörden, koordiniert internationale Schläge gegen die Cybermafia, geht in akribischer Kleinarbeit digitalen Spuren nach. Die Cybermafia ist professionell, gut organisiert und bestens ausgestattet. Die DCU nutzt alle Ressourcen Microsofts, von Software über Cloud-Computing, Big Data-Analyse und künstliche Intelligenz bis zu Maschinenlernen, um Angriffe zu verhindern, aufzudecken oder Täter zu identifizieren.

"Aber", dämpft die Microsoft-Expertin Chrzan direkt zu großen Optimismus, "das alles nutzt die Gegenseite ...

