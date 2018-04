Wie reagieren Kunden auf die höhere Volatilität? Wie lange werden CFDs in der Regel gehalten? Worauf sollten Kunden unbedingt achten? Es ist turbulenter an der Börse geworden, die Volatilität, also die Schwankungen haben in den vergangenen Wochen stark zugenommen, wie haben die Kunden von CMC Markets darauf reagiert? Ja, auch wir merken, dass jetzt wieder Bewegung in die Märkte kommt. Unsere Kunden nutzen zum einen die Gelegenheit, auf schnelle Kursveränderungen nach oben oder nach unten zu spekulieren. Andererseits nutzen aber auch einige CFDs, um ihr Aktiendepot abzusichern. Eine Thematik, die wir auch oft in unseren Webinaren besprechen. Aktien behalten und die entsprechenden CFDs "short" handeln, das spart jede Menge Transaktionskosten und...

Den vollständigen Artikel lesen ...