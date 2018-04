Am Montag haben knapp 450 Rebellen und ihre Familien die Stadt Duma Richtung Norden verlassen. Aber nicht alle von ihnen wollen aufgeben.

Die syrische Rebellengruppe Dschaisch al-Islam hat mit dem Abzug aus der letzten von Aufständischen gehaltenen Stadt in Ost-Ghuta begonnen. Die Regierung habe mehr als 50 Busse bereitgestellt, mit denen Rebellen und ihre Familien aus Duma Richtung Dscharablus gebracht werden sollten, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Sana am Montag. Die ersten Fahrzeuge seien am Morgen aufgebrochen. Bis Mittag seien 448 Personen abgereist. Dschaisch al-Islam äußerte sich zunächst nicht.

Die in Großbritannien beheimatete Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete ebenfalls von einem Abtransport. Teile der Dschaisch al-Islam seien jedoch gegen eine Evakuierung, die praktisch einer Übergabe der Stadt an die Regierung von Präsident Baschar al-Assad gleichkommt. Die nordsyrische Stadt Dscharablus steht unter der Kontrolle von Rebellen ...

